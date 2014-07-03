Фракція "Батьківщина" вимагає відтермінувати розгляд проекту змін до Конституції

Про це прес-секретар фракції Тетяна Золотарьова написала на своїй сторінці у Facebook.

Фракція "Батьківщина" на засіданні сьогодні уповноважила голову Сергія Соболєва терміново звернутись до президента Петра Порошенка з проханням відтермінувати розгляд проекту змін до Конституції України, зауважала вона.Читайте такожПорошенко: Оновлена Конституція сформує сучасну політичну націю

За словами прес-секретаря фракції, «Батьківщина» «наполягає на тому, щоб президент вніс новий проект змін до Конституції, який не передбачає узурпацію влади новим президентом та передбачатиме реальну децентралізацію влади».

У свою чергу народний депутат від “Батьківщини” Андрій Павловський заявив журналістам, що в результаті важких дискусій фракція більшістю голосів ухвалила рішення, що в тому вигляді, в якому пропонуються зміни до Конституції, їх підтримувати не можна.

“Ми не будемо голосувати за такі зміни, бо там за назвою “децентралізація” фактично є узурпація влади як посилення повноважень тільки однієї гілки влади, а саме – президента. Послаблення парламенту, який втрачає вплив на важливі кадрові призначення, і так далі”, - сказав депутат.

Павловський повідомив, що “парламент прийняв зважене рішення - звернутися до президента, щоб він дозволив відтермінувати розгляд Конституції, щоб знайти компроміс, запросити відомих вчених, юристів, концептуалістів, журналістів, громадськість”. “Тому що не було обговорення. Ось наша основна претензія”, - наголосив Павловський.Читайте такожГриценко: Питання Конституції має вирішуватись швидше

Він додав: “Хтось, я так підозрюю, мабуть, Роман Зварич разом з Ківаловим на коліні у коридорі Адміністрації президента щось написали. Мабуть, Петро Олексійович і сам не прочитав. Скидають сюди, у Верховну Раду і, принижуючи Верховну Раду, в порушення регламенту, примушують зразу голосувати”.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні парламент планує розглянути проект змін до Конституції, внесений президентом.

2 липня президент Порошенко під час зустрічі з лідерами фракцій та груп Верховної Ради наголосив законопроект змін до Конституції, зокрема передбачає децентралізацію влади. «Запропонований проект Конституції не збільшує повноважень ні президента, ні парламенту, ні уряду, натомість збільшує повноваження українського суспільства, яке продемонструвало свою політичну зрілість і відповідальність», - наголосив він.