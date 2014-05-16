Проект нової Конституції розширює права та повноваження парламенту й уряду - ЗМІ

Проектом нової Конституції України передбачено розширення прав і повноважень парламенту й уряду, тоді як права і повноваження президента урізуються.

Такі положення пропонуються в проекті змін до Основного Закону, які 15 березня Тимчасова спеціальна комісія Верховної Ради України з питань підготовки законопроекту про внесення змін до Конституції України передала на розгляд Венеціанської комісії. Текст змін аналізує тижневик «Дзеркало тижня».

Так, у нову редакцію 85 статті Конституції вписали право парламенту «достроково припиняти повноваження президента». Згідно з тією ж статтею, у глави держави пропонується відібрати право подавати подання про призначення міністрів закордонних справ і оборони. Відповідно до нової редакції, весь склад уряду призначатиметься Верховною Радою за поданням прем'єра.

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Якщо запропоновані зміни буде прийнято, у глави держави залишиться лише одна формальна причина достроково розпускати Раду — в тому разі, якщо парламент упродовж 60 днів не сформує склад уряду.

Також президента пропонується позбавити права призначати суддів. Утім, і Раду позбавляють привілею обирати суддів безстроково. Всі кадрові питання у сфері судової влади пропонується передати Вищій раді юстиції.

У проекті полегшено процедуру усунення президента від влади. Якщо раніше приводом для цього було "здійснення державної зради або іншого злочину", то тепер — "наявність у діяннях ознак складу злочину". Для початку процедури імпічменту знадобиться 150 голосів (раніше — 226), для остаточного рішення — 300 (раніше — 338). Виключено норму про обов'язковий висновок Верховного Суду, що підтверджує наявність складу злочину в діяннях глави держави.

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Нова версія Конституції передбачає, що позбавити народного депутата повноважень після складення присяги може тільки парламент.

Спрощено процедуру формалізації більшості у Верховній Раді. Пропонується вважати парламентською коаліцією не співтовариство фракцій, а співтовариство депутатів кількістю не менш як 226. Саме коаліція пропонує президентові кандидатуру прем'єра, а глава Кабінету — кандидатури членів уряду. Невходження депутата у фракцію партії, за списками якої він обирався, не спричиняє втрати мандата.

Згідно з проектом Конституції, Рада не "оголошує" (як раніше), а "вводить" надзвичайне стан, не "схвалює", а "ухвалює" рішення про використання Збройних сил. Тільки Рада створює, ліквідовує і реорганізовує суди. Створює і ліквідовує адміністративно-територіальні одиниці. Адміністративно-територіальний устрій визначається винятково законами.

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Передбачається, що Кабмін буде відповідальним тільки перед Радою, а президентові лише підзвітний. Прем'єр наділяється правом клопотати перед парламентом про звільнення окремих членів уряду. Кабмін — правом призначати і звільняти (за поданням прем'єра) заступників міністрів, а також глав і заступників центральних органів влади.

Проектом Основного Закону також пропонується ліквідувати місцеві адміністрації, а замість них пропонується заснувати "державні представництва". Органами виконавчої влади стають виконкоми місцевих рад, глави яких обираються з числа депутатів. Але при цьому "представництвам" відводяться функції не тільки нагляду за дотриманням законів і Конституції. Вони також "координуватимуть діяльність територіальних органів виконавчої влади", "координуватимуть і спрямовуватимуть роботу державних інспекцій на місцевому рівні", "здійснюватимуть інші повноваження".

Крім того, уточнено вимоги до кандидата в депутати. Згідно з проектом, для того, щоб балотуватися у Верховну Раду, необхідно не просто проживати в країні останні п'ять років, а перебувати цей термін у громадянстві України. Скоєння злочину в минулому вже не є перешкодою для майбутнього депутатства. Не може балотуватися лише той, хто безпосередньо в день виборів відбуває покарання за скоєння умисного особливо тяжкого злочину. Те ж саме стосується і кандидатів на пост президента.

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Також проектом Конституції передбачено створення Державного бюро розслідувань. Керівник Служби зовнішньої розвідки автоматично стає членом Радбезу.

Згідно з перехідним положенням, чергові місцеві вибори повинні відбутися в останню неділю жовтня 2015 року, чергові парламентські — в останню неділю жовтня 2017 року, чергові президентські — в останню неділю березня 2019 року.