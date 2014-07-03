ЗМІ: Збитки від боїв на Луганщині значно перевищили мільярд гривень
15:29, 03 липня 2014Політика
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В обласній державній адміністрації підрахували збитки від боїв на Луганщині - називається сума у понад 1 мільярд 300 мільйонів гривень.
В ОДА порахували збитки від боїв / 2+2
При цьому найбільше коштів піде на відновлення об’єктів інфраструктури, адже вже зараз чимало людей на Луганщині залишилися без води та газу, повідомляється в матеріалі Радіо Свобода.
Читайте такожСили АТО захопили установку "Град", з якої бойовики обстріляли селище Станиця ЛуганськаТакож у повідомленні сказано, що понад два мільйони потрібно на відновлення об’єктів охорони здоров’я, ще більше ніж 6 мільйонів – це збитки від руйнування установ соціального захисту.
Загалом посадовці нарахували понад 100 об’єктів, які потребують відновлення. Оскільки активна фаза АТО триває, то цифри, які демонструють збитки, далекі від остаточних.
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