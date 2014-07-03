ЗМІ: Збитки від боїв на Луганщині значно перевищили мільярд гривень

При цьому найбільше коштів піде на відновлення об’єктів інфраструктури, адже вже зараз чимало людей на Луганщині залишилися без води та газу, повідомляється в матеріалі Радіо Свобода.

Читайте такожСили АТО захопили установку "Град", з якої бойовики обстріляли селище Станиця ЛуганськаТакож у повідомленні сказано, що понад два мільйони потрібно на відновлення об’єктів охорони здоров’я, ще більше ніж 6 мільйонів – це збитки від руйнування установ соціального захисту.

Загалом посадовці нарахували понад 100 об’єктів, які потребують відновлення. Оскільки активна фаза АТО триває, то цифри, які демонструють збитки, далекі від остаточних.