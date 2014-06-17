"Луганськвода" припинила подачу води в Кам'янобрідський район Луганська

Як повідомила УНІАН прес-служба "Луганськводи", у зв'язку з бойовими діями, які впритул наблизились до Луганська, 17 червня о 15.00 призупинено роботу насосної станції 4-го підйому, яка забезпечує водою Кам'янобрідський район.

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Співробітники насосної станції відпущені по домівках, щоб не піддавати їх життя і здоров'я небезпеці.

Дана ситуація буде зберігатись до тих пір, поки бойові дії в даному місці не припиняться. Після їх припинення співробітники підприємства зможуть повернутися на робочі місця, і відновити подачу води абонентам.