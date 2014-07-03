Екс-сепаратисти розповіли про терористів на Донбасі: "Це свавілля, повне свавілля"

У мережі з'явилося відео, в якому екс-сепаратисти зі Слов'янська та Краматорська розповідають про життя серед терористів на Донбасі.

"Це свавілля, повне свавілля", - наголосив один з екс-сепаратистів, розповідаючи про будні бойовиків на Сході України.

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За його словами, тепер серед бойовиків йде відверте грабіжництво, вони воюють між собою за сфери впливу: це нагадує "лихі 90-ті". Вони продають квартири, під дулами автоматів примушують копати окопи, вимагають у чоловіків гроші за виїзд з міста.

Колишні сепаратисти наразі співпрацюють з українськими військовими.