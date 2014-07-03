Сили АТО звільнили 4 населених пункти і знищили зенітну установку бойовиків

За словами представника інформаційного центру РНБО Андрія Лисенко, 2 липня в Донецькій області силами АТО нанесені авіаційні та артилерійські удари по певних цілях, серед яких - блокпости, засідки терористів, а також автомобілі КамАЗ і джипи з бойовиками в районі Закотного, Червонопартизанська і Дмитрівки. "Прицільним вогнем знищена зенітна установка терористів і склад боєприпасів під Слов'янськом", - підкреслив Андрій Лисенко.

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Крім того, він повідомив, що за останню добу підрозділи АТО звільнили від терористів та взяли під свій контроль населені пункти Закотне, Райгородок, Резніковку і Райолександрівку. "Невдовзі під контроль українських військових перейде населений пункт Миколаївка. Це дозволить відрізати від джерела постачання матеріально-технічних засобів та боєприпасів терористів зі сходу", - додав речник РНБО.

Також Андрій Лисенко сказав, що "2 липня підрозділ десантників захопив у бойовиків броньований КамАЗ новітнього зразка. У його причепі було знайдено 33 ящики 120 мм мін, 4 міномети російського виробництва, РПО "Шміль", АГС-17, ПТУР і 2 ПЗРК, десятки автоматів. Інший підрозділ ВДВ збройних сил захопив велику кількість стрілецької зброї, яка знаходилась на одній із баз бойовиків".