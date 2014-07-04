Мешканцю Дніпропетровщини загрожує до 5 років в'язниці за заклики до створення "УАР"

Жителю Дніпропетровської області загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від трьох до п'яти років за агітацію у соціальній мережі «ВКонтанкте» за створення «Української автономної республіки» у складі Російської Федерації, повідомляє прес-служба прокуратури області.

Досудовим розслідуванням встановлено, що зловмисник агітував користувачів соцмережі за створення «Української автономної республіки» у складі РФ. З цією метою він зареєструвався «ВКонтанкте», обрав собі «нік», увійшов до тематичної групу користувачів, які обмінювалися між собою інформацією щодо зміни конституційного ладу, меж території України.

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За даними прес-служби, співробітники слідчого управління прокуратури області заарештували 33-річного користувача соцмережі, коли той через мобільний телефон розмістив повідомлення із закликом змінити межі території держави шляхом проведення незаконного референдуму.