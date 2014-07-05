В МЗС вважають, що Росія не відмовилася від ідеї вторгнення в Україну

Про це в ефірі 5 каналу повідомив директор департаменту інформаційної політики МЗС Євген Перебийніс, пише Gazeta.ua.

Зокрема, Перебийніс зазначив, що є дані розвідки про те, що такий сценарій Росія розглядала і продовжує розглядати.

"Тому ми повинні дуже серйозно до цього ставитися і бути готовими до цього", - підкреслив чиновник.

Водночас, на його думку, Росія не піде на таке, оскільки ситуація на фронті і в геополітиці не на її боці.

Читайте такожВладу закликали не впадати в ейфорію від відмови РФ вводити армію в Україну

"Однозначно Путін програє по всіх фронтах — і у військовому, і в політичному плані. Тому, можливо, це його зараз і стримує", - пояснив представник Міністерства закордонних справ.

Крім того, за словами Перебийніса, Росію стримує від необдуманої агресії "той рішучий підхід, який демонструють зараз українські військові та антитерористична операція".

Нагадаємо, президент України Петро Порошенко заявив, що продовження перемовин з президентом Росії Володимиром Путіним можливе лише за умов обов'язкового дотримання положень мирного плану всіма сторонами.

"Ніякого одностороннього припинення вогню більше не буде", - наголосив Порошенко.