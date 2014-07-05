Терористи прорвалися із заблокованого Слов'янська до Краматорська
Очевидці повідомляють про 50 одиниць техніки терористів у Краматорську
Колона терористів зі Слов'янська, незважаючи на вогонь з боку українських військовослужбовців, прорвалася в Краматорськ, повідомляє ТСН.
Очевидці в групі Kramatorsk в соціальній мережі Facebook повідомляють, що три КАМАЗи, два танки і 8 машин без фар пролетіли трасою зі Слов'янська і поїхали до центру Краматорська, де знаходиться головний штаб місцевих бойовиків. Крім того, в мікрорайоні Лазурний помітили один БТР і 5 авто терористів.
У Twitter користувачі повідомляють про 50 одиниць техніки терористів, які полями прорвалися в Краматорськ.
Цьому передував щільний вогонь по терористах з боку Карачуна, який займають українські військові.
Також користувачі соцмереж повідомляють про стрілянину в центрі міста, а також у селищі Біленьке, яке знаходиться на півночі міста, неподалік від Слов'янська.
Крім того, терористи знову намагаються атакувати аеродром, на якому знаходяться українські силовики.
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