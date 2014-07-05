Порошенко доручив підняти прапор України над Слов’янськом

Президент України Петро Порошенко дав доручення підняти Державний прапор над міськрадою Слов’янська.

Як повідомили УНІАН у прес-службі президента, начальник Генерального штабу України Віктор Муженко доповів Порошенку, що сьогодні вночі зі Слов’янська намагалися вирватися бойовики, які потрапили під мінометний вогонь українських військових.

В результаті було підбито 1 танк, 2 БМП та 2 БМД бойовиків.

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Зараз в Слов’янську працює розвідка Збройних сил та Національної гвардії України.

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На своїй сторінці у Facebook Порошенко написав: "Вже півтори години до наших військових місцеві мешканці несуть зброю, залишену бойовиками. Це і є справжнє роззброєння, передбачене оголошеним мною планом мирного врегулювання ситуації на Сході".