Ватажок терористів «ДНР» Гіркін втік зі Слов'янська - Аваков

Керівник розвідувально-диверсійної групи ГРУ Генерального штабу Збройних сил РФ Ігор Гіркін (прізвисько «Стрєлок»), що називає себе головнокомандуючим «ДНР», і більшість терористів втекли із Слов'янська.

Про це на своїй сторінці у Facebook написав міністр внутрішніх справ Арсеній Аваков.

"Біжать! Під ранок розвідка докладає про те, що Гіркін і значна частина бойовиків втекли із Слов'янська, посіявши сум'яття серед тих нечисленних, що залишилися... Котяться до Горлівки. По дорозі їх "шанують" наші бойові групи. Терористи несуть втрати, здаються у полон", - повідомив Аваков.

Міністр зазначив, що не буде "ніякого шапкозакидательства і спрощення".

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"Тільки гарантовані планомірні дії, що не залишають шансів терористам, – ця стратегія штабу АТО на чолі з Віктором Муженком, яку підтримують всі бойові сили, що беруть участь в операції. А гіркіним, бєсам й іншій наволочі ми роз'яснимо", - зазначив Аваков.

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Як повідомляв УНІАН, вночі під вогнем сил АТО терористи залишили Слов'янськ.