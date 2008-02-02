Міліція і ФСБ не підтвердили затримання українського політолога

Правоохоронні органи не підтверджують інформацію про затриманняукраїнського політолога Сергія Тарана, передає Эхо Москвы. Він зник у Санкт-Петербурзі, куди прилетів у відрядження.

Першою про зникнення політолога повідомила дружина Сергія Тарана. За її словами, останній раз він виходив на зв`язок ще у п`ятницю. Як стверджує дружина зниклого Мар`яна Матковська, Тарана затримала міліція в аеропорту «Пулково», про це він нібито повідомив їй сам. Більше на зв`язок політолог не виходив. Тим часом, правоохоронні органи Петербурга і служби аеропорту не підтверджують факт затримання Сергія Тарана. За даними міліції, людини з таким прізвищем немає в списку затриманих і їм нічого не відомо про його місцезнаходження. Український політолог очолював Міжнародний інститут демократій і до недавнього часу входив у політраду Громадянської партії «Пора». До Петербурга він прилетів для участі в з`їзді російських профспілок. Про зникнення Сергія Тарана його дружина вже поінформувала генерального консула України в Санкт-Петербурзі. Російські відомства поки ніяк не коментують інформацію про зникнення політолога.

Мар`яна Матковська також заявляє, що політолога нібито намагалися не пустити на територію Росії без пояснення причин. Вона вважає, що його збираються відправити назад в Україну.