Командувач Нацгвардією: Авіаційний удар по Донецьку завдавати не будуть
Степан Полторак розповів про групу терористів, яка начебто вирвалася зі Слов'янська та пішла до Донецька.
Авіаційний удар по Донецьку ніхто наносити не буде.
Про це в прямому ефірі інформаційної програми "События" на каналі "Україна" заявив командувач Національною гвардією Степан Полторак, повідомляє прес-служба каналу.
Відповідаючи на питання про події в Донецьку, він зазначив, що "необхідно провести відповідні розвідувальні заходи".
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"Можу сказати тільки одне - була спроба атаки аеропорту, і був знищений танк противника. По місту, по населеному пункту наносити авіаційний удар ніхто не буде. Тим більше, безладно вести вогонь. Що стосується великої групи терористів, яка вирвалася зі Слов'янська, і по інформації пішла в Донецьк, за моєю інформацією, яку я отримав безпосередньо перед ефіром - дуже багато з них з Донецька вже пішли", - підсумував він.
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Полторак запевнив, що зараз головне завдання Національної гвардії - "звільнити весь Донбас, Луганську область, від людей, які не хочуть жити в мирі".
"Тому, наша тактика буде наступальною. Ми будемо їх переслідувати і знищувати. Ті, хто добровільно здадуть зброю - з ними розбиратимуться правоохоронні органи. А ми з ними будемо розмовляти дуже жорстко", - підкреслив Полторак.