Командувач Нацгвардією: Авіаційний удар по Донецьку завдавати не будуть

Авіаційний удар по Донецьку ніхто наносити не буде.

Про це в прямому ефірі інформаційної програми "События" на каналі "Україна" заявив командувач Національною гвардією Степан Полторак, повідомляє прес-служба каналу.

Відповідаючи на питання про події в Донецьку, він зазначив, що "необхідно провести відповідні розвідувальні заходи".

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"Можу сказати тільки одне - була спроба атаки аеропорту, і був знищений танк противника. По місту, по населеному пункту наносити авіаційний удар ніхто не буде. Тим більше, безладно вести вогонь. Що стосується великої групи терористів, яка вирвалася зі Слов'янська, і по інформації пішла в Донецьк, за моєю інформацією, яку я отримав безпосередньо перед ефіром - дуже багато з них з Донецька вже пішли", - підсумував він.

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Полторак запевнив, що зараз головне завдання Національної гвардії - "звільнити весь Донбас, Луганську область, від людей, які не хочуть жити в мирі".

"Тому, наша тактика буде наступальною. Ми будемо їх переслідувати і знищувати. Ті, хто добровільно здадуть зброю - з ними розбиратимуться правоохоронні органи. А ми з ними будемо розмовляти дуже жорстко", - підкреслив Полторак.