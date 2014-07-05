У Донецьку в районі аеропорту чути вибухи, в небі літають літаки

У Донецьку на даний час у районі аеропорту чутно вибухи, в небі видно літаки.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької міської ради.

«Станом на 12.30 ситуація в місті напружена. З'явилися чутки про те, що ополченці із Слов'янська і Краматорська рухаються у бік Донецька. Проте офіційного підтвердження даної інформації немає», - йдеться у повідомленні.

У зв'язку з тим, що в районі Донецького аеропорту чутно вибухи, в небі над ним видно літаки, міськрада просить «мешканців будинків, що розташованих поблизу аеропорту, не залишати своїх квартир, не підходити до вікон і не виходити на вулицю без крайньої необхідності».

Як повідомляв УНІАН, сьогодні сили АТО вибили із Слов'янка велику кількість терористів, які попрямували до Краматорська.

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Пізніше у соцмережах з'явилися повідомлення, що тисячі терористів із Слов'янська і Краматорська рухаються до Донецька.

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