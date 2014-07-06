Бойовики розташувалися в гуртожитках Донецька, бої йдуть за межами міста

У Донецьку ніч пройшла відносно спокійно, в районі аеропорту чутні інтенсивні перестрілки й вибухи.

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.

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«Ніч у Донецьку пройшла відносно спокійно. За повідомленнями жителів, в районі аеропорту чути інтенсивні перестрілки і вибухи, звуки яких доносяться у всі райони міста. Бойові дії йдуть за межами міста з боку сел. Піски і села Карлівка», - сказано в повідомленні.

За інформацією, отриманою УНІАН від очевидців-жителів Донецька, велика кількість терористів, які прибули зі Слов'янська та Краматорська, розселилися в гуртожитках Донецького медичного університету і в профілакторії Донецького національного університету.

Як повідомляє 62.ua, користувачі соцмереж в Донецьку пишуть, що озброєні люди ДНР вселилися, зокрема, у гуртожиток №3 та №4 Донецького Національного університету .

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"Третій і четвертий гуртожитки ДонНУ спішно звільняють мешканців, які там затрималися, нібито для прибулих у Донецьк бійців зі Слов'янська? Там людей 400 зі зброєю помічені" - пишуть користувачі.

Крім того, повідомляється, що "два автобуси з терористами заселилися в профілакторій ДонНУ".

Офіційного підтвердження цієї інформації поки немає.