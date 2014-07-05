У Донецьку бойовики частково розмістилися у захоплених будівлях, частково покинули місто - міськрада

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.Читайте такожУ Луганську і Донецьку воювати з бойовиками буде складніше через велику кількость мирного населення - Тимчук

«Станом на 16.30 у Донецьку ситуація стабілізувалася. Перестрілки в районі аеропорту припинилися. Частина прибулих бойовиків розмістилася в раніше захоплених будівлях, частина залишила межі міста, виїхавши в невідомому напрямку», - сказано у повідомленні.

У міськраді просять жителів «зберігати спокій і не піддаватися паніці».