У Донецьку бойовики частково розмістилися у захоплених будівлях, частково покинули місто - міськрада
17:26, 05 липня 2014Політика
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Донецьку бойовики, що прибули зі Слов'янська та Краматорська, частково розмістилися в захоплених раніше державних будівлях, частково покинули місто.
У Донецьку прибули бойовики частково розмістилися у захоплених будівлях, частково покинули місто - міськрада / Фото УНІАН
Про це УНІАН повідомили в прес-службі Донецької міської ради.Читайте такожУ Луганську і Донецьку воювати з бойовиками буде складніше через велику кількость мирного населення - Тимчук
«Станом на 16.30 у Донецьку ситуація стабілізувалася. Перестрілки в районі аеропорту припинилися. Частина прибулих бойовиків розмістилася в раніше захоплених будівлях, частина залишила межі міста, виїхавши в невідомому напрямку», - сказано у повідомленні.
У міськраді просять жителів «зберігати спокій і не піддаватися паніці».
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