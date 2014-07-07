Льовочкін заявив, що збирається брати участь у парламентських виборах

Про це він заявив в ефірі "Фактів тижня", пише Українська правда.

"Я прийняв рішення брати участь у цій парламентській кампанії. Я вважаю, що вона повинна бути якомога швидше", - сказав він.

Також Льовочкін заявив, що визначиться пізніше, яким чином буде балотуватися в парламент.

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Раніше ряд експертів висловили думку, що новий проект Льовочкіна «Партія розвитку України», яка створена з колишніх регіоналів і фінансується Дмитром Фірташем, швидше за все, не зможе потрапити в Раду, якщо не буде знижений прохідний бар'єр.

Таку думку висловили у своїх коментарях в публікації УНІАН «Партія« трьох Сереж»: останній притулок негідників» політтехнологи Андрій Золотарьов і Тарас Загородній.

Андрій Золотарьов вважає, що багато проектів, які зараз створюються на осколках Партії регіонів навряд чи можуть бути вдалими, якщо не знизити прохідний бар'єр. Зокрема, на його думку, це стосується і «Партії розвитку України».

«Щоб подолати 5%-й прохідний бар'єр, потрібно мати щось більше, ніж вагомі фінансові та медійні ресурси, голову Єрмолаєва (за чутками, ідеолог нової партії, - УНІАН) і ряд сумнівних персон з Партії регіонів ...», - вважає Золотарьов.

У свою чергу, директор соціологічної служби «Український барометр» Віктор Небоженко висловив припущення, що партію Льовочкіна фінансує Дмитро Фірташ, який знаходиться зараз під домашнім арештом у Відні і дуже «не хоче повторити в США долю Лазаренка».

Відповідаючи на питання про ставлення до новоствореної "Партії розвитку України", яка вважається його проектом, Льовочкін зазначив, що він "з симпатією ставиться до команди", яка зараз працює в цій партії.

Як повідомляв УНІАН, Партія розвитку України, яку пов'язують з колишнім головою Адміністрації Президента Сергієм Льовочкіним, була створена 11 червня шляхом перейменування Прогресивно-демократичної партії.

Екс-регіонал Юрій Мірошниченко був обраний головою національного комітету партії, Сергій Ларін - керівником виконавчого комітету. Серед заступників Мірошниченка теж є колишні регіонали - наприклад, Ірина Горіна.

Раніше УНІАН також повідомляв, що нардеп МиколаКняжицький звинуватив Сергія Льовочкіна у фінансуванні терактів на українських об'єктах зв'язку через концерн РРТ.