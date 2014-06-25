Княжицький вважає Льовочкіна причетним до терактів на українських об'єктах зв'язку

Про це написав депутат Микола Княжицький у Facebook.

"Сергій Льовочкін, голова адміністрації Януковича і партнер російських пропагандистів, продовжує зі мною воювати, захищаючи колишніх своїх підлеглих з концерну РРТ, шахраїв і злодіїв. Я до цього концерну не маю жодного відношення,але підозрюю, що теракти на українських об'єктах зв'язку здійснюваться за наказом Льовочкіна. У мене є всі підстави так вважати. Прошу це розцінювати як моє звернення до МВС та генпрокуратури", - написав він.

Читайте такожЛьовочкіна звинуватили у розкраданні Києва Нагадаємо, за останні місяці концерн РРТ (Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення) кілька разів опинявся в центрі скандалів.

Так, 13 червня повідомлялося, що профспілка концерну у відкритому листі звинуватила його керівництво у сприянні терористам. Зокрема, звинувачення стосувалися генерального директора концерну Олександра Півнюка, його заступника Володимира Іщука, а також керівника Державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації (Держспецзв'язку) Володимира Звєрєва.

Згідно з листом, трансляція державного мовлення в Луганській і Донецькій областях силами бойовиків була припинена більш як місяць тому, проте керівництво продовжує фінансувати об'єкти телетрансляції у даних областях. Тобто, фактично, на Донбасі транслюється російська пропаганда коштом України.

Як повідомили у профспілці згодом, станом на 23 червня Державний Концерн радіомовлення, радіозв'язку і телебачення продовжував фінансування трансляції російських телеканалів на Донбасі.

Також керівництво концерну звинувачували у тому, що вони допустили диверсію на київській телевежі у ніч на 9 травня. Тоді внаслідок пожежі в кабельній мережі припинили мовлення кілька центральних каналів і радіостанцій, а також була пошкоджена урядова лінія зв'язку.