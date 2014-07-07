Кордон України закритий вогневим контролем - МВС

Про це, як передає кореспондент УНІАН, сказав радник міністра внутрішніх справ України Антон Геращенко на брифінгу для преси в Києві.

"Кордон закритий так званим вогневим прикриттям, тобто, якщо з боку Росії буде прориватися якась бронетехніка, або якісь КамАЗи - працюють наші розвідники, наводчики й вона буде знищуватись з повітря, або вогнем артилерії", - сказав він.Читайте такожСили АТО звільнили чотири міста та відновлюють контроль над кордоном (карта)

Геращенко зауважив, що залишилось зовсім мало часу - декілька днів, щоб було завершено зайняття всіх пропускних пунктів.

"З іншого боку нам по-новому доведеться укріплювати весь кордон з Росією, ми маємо зробити його сучасним та високоефективним, який дозволяє попереджувати прорив з того чи іншого боку, а не боротися з його наслідками", - сказав він.