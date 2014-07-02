РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною - РНБО

Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.

«Вчора протягом дня Росія закрила три пункти пропуску через кордон з Україною, зокрема, 1 липня закрито міжнародні автомобільні пункти пропуску «Гуково», «Донецьк» і «Новошахтинськ» у Ростовській області, через які раніше безперешкодно проходили бойовики», - зазначив він.

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За словами Лисенка, у даний час в цих пунктах пропуску російська сторона обладнала спеціальні блокпости, посиливши їх важкою броньованою технікою.

«Є дані, що через них заборонено випускати озброєних бойовиків, які намагаються втекти з території України», - додав Лисенко.