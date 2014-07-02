РФ закрила три пункти пропуску на кордоні з Україною - РНБО
Росія вчора закрила три пункти пропуску «Гуково», «Донецьк» і «Новошахтинськ» в Ростовській області на кордоні з Україною, через які раніше на територію нашої країни проходили бойовики.
Як передає кореспондент УНІАН, про це речник інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко повідомив на брифінгу.
«Вчора протягом дня Росія закрила три пункти пропуску через кордон з Україною, зокрема, 1 липня закрито міжнародні автомобільні пункти пропуску «Гуково», «Донецьк» і «Новошахтинськ» у Ростовській області, через які раніше безперешкодно проходили бойовики», - зазначив він.
Читайте такожСили АТО відновили контроль над пунктом пропуску "Должанський"
За словами Лисенка, у даний час в цих пунктах пропуску російська сторона обладнала спеціальні блокпости, посиливши їх важкою броньованою технікою.
«Є дані, що через них заборонено випускати озброєних бойовиків, які намагаються втекти з території України», - додав Лисенко.