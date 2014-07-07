Будівництво інженерних споруд на кордоні з РФ почнуть з півночі - прикордонники

За словами Шишоліна, будівництво інженерних споруд на кордоні з Росією розпочнеться з Чернігівської, Сумської, Харківської областей та півночі Луганської області.Як передає кореспондент УНІАН, про це на прес-конференції повідомив перший заступник голови Державної прикордонної служби Павло Шишолін.

Він додав, що впродовж двох тижнів буде подано план облаштування державного кордону.

Читайте такожКордон України закритий вогневим контролем - МВС “На сьогодні є серйозні складнощі по організації цієї роботи у зоні АТО. Ці заходи почнуться із двох напрямків. Ми розпочнемо з Чернігівської, Сумської та Харківської областей. У першу чергу з північних районів Луганщини до Красної Талівки включно, а також заходи по узбережжю Азовського моря до Амвросіївки. Також потребує інженерного прикриття ділянка на перешийку, на адміністративному кордоні з Кримом”, - сказав Шишолін.

За його словами, в першу чергу облаштовуються інженерні споруди на кордоні, необхідно вздовж лінії кордону викопати рів для того, щоб унеможливити просування вантажних автомобілів і бронетехніки з російського боку.

Читайте такожНа Харківщині всі пункти пропуску на кордоні з РФ обладнають чотириметровим ровом“Панацеї не існує. Як показує досвід на кордоні США та Мексики, хто бажає, все одно пролізе. Ми в першу чергу будемо готувати рови, щоб зупинити потік техніки. 3,5 м рів, який ще до початку бойових дій був побудований губернатором Донеччини, показав, що танки та вантажні автомобілі вже не перелізуть. Крім того, ми звернемо увагу на інженерні сигналізаційні прилади, які фіксуватимуть факти перетину кордону. А по-третє, це дороги, це мобільні сили та засоби, вежі та електронне спостереження за лінією кордону”, - сказав Шишолін.

Окрім того, за словами заступника голови Держприкордонслужби, зараз неможливо сказати, скільки коштуватиме облаштування українсько-російського кордону. Він додав, що коштів потрібно дуже багато, і кордон буде будуватися по мірі їхнього надходження.

Раніше Шишолін заявив, що в порушників морського кордону України стрілятимуть на ураження.