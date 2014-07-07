ЗМІ: У Донецьку терористи розселилися по гуртожитках і ходять містом невеликими групами

Про це ТСН.uа на умовах анонімності повідомив місцевий житель, який працює в центрі міста.

"Коли терористи приїхали в місто, вулицями вони ходили великими колонами. Тепер місто спорожніло. На вулицях стало менше машин. Озброєні люди зустрічаються рідко. Максимальні групи - 5-6 осіб. В основному, це чоловіки років 50-ти. Зброя у них старого зразка", - повідомляє очевидець.

Читайте такожДо Донецька вдалось втекти лише дрібним групам терористів - прес-офіцер АТО За словами джерела, терористи розосередилися по гуртожитках і профілакторіях. Міліція пересуванню бойовиків не заважає, оскільки давно спілкується з бойовиками так званої ДНР. Міліціонерів на вулицях зараз практично немає.

Поки місто живе у звичному режимі. Офісні будівлі в центрі і магазини працюють.

"Коли починаються перестрілки або захоплення, з гучномовців, там, де вони є, просять покинути будівлі. Так було під час захоплення будівлі обласного УВС тиждень тому", - розповідає житель Донецька.

Місцеві жителі не вірять у те, що місто почнуть обстрілювати сили АТО, тому масового відтоку населення поки немає.

Нагадаємо, заступник секретаря РНБО МихайлоКоваль заявив, що буде проведена повна блокада Луганська і Донецька.