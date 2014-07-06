РНБО планує повну блокаду терористів у Донецьку та Луганську

Як передає ТСН, про це в ефірі каналу "Інтер" заявив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.

Читайте такожДо Луганська в'їхали 8 КамАЗів та 4 автобуси з терористами зі Слов'янська - активіст"Існує чіткий стратегічний план, який затверджений, це дітище нашого президента, верховного головнокомандувача. У ньому червоною ниткою проходить два обласні центри - Луганськ і Донецьк. Щодо цих населених пунктів буде проведена повна блокада, відповідні заходи, які призведуть до того, що сепаратисти, бандити змушені будуть скласти зброю", - сказав він.

Як повідомлялося раніше, Аваков розповів про план звільнення Донбасу і подальші дії сил АТО.