РНБО планує повну блокаду терористів у Донецьку та Луганську
21:55, 06 липня 2014Політика
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Для того, щоб змусити терористів скласти зброю та нейтралізувати їх, буде проведена повна блокада Луганська та Донецька.
Reuters
Як передає ТСН, про це в ефірі каналу "Інтер" заявив заступник секретаря РНБО Михайло Коваль.
Читайте такожДо Луганська в'їхали 8 КамАЗів та 4 автобуси з терористами зі Слов'янська - активіст"Існує чіткий стратегічний план, який затверджений, це дітище нашого президента, верховного головнокомандувача. У ньому червоною ниткою проходить два обласні центри - Луганськ і Донецьк. Щодо цих населених пунктів буде проведена повна блокада, відповідні заходи, які призведуть до того, що сепаратисти, бандити змушені будуть скласти зброю", - сказав він.
Як повідомлялося раніше, Аваков розповів про план звільнення Донбасу і подальші дії сил АТО.
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