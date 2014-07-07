У Донецькій області залізничний міст висадили в повітря разом з потягом

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Донецької обласної держадміністрації з посиланням на Службу автомобільних доріг Донецької області.

Згідно з повідомленням, сьогодні, 7 липня, приблизно о 13.00 в районі населеного пункту Новобахмутівка висаджено у повітря залізничний міст, що проходить над дорогою Слов’янськ–Донецьк–Маріуполь.

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У результаті вибуху сталося обвалення прольотів моста на автодорожнє полотно. У момент вибуху на залізничній лінії знаходився вантажний поїзд, повідомляє прес-служба.

Зараз дорожні служби перекривають рух на цій ділянці дороги.

Об'їзд автотранспорту здійснюється через населені пункти Новобахмутівка і Розівка, а також через Очеретине.

Даних про постраждалих на даний час немає, додали в ОДА.