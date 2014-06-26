На ділянці залізниці на Луганщині виявлено 2 міни
14:48, 26 червня 2014Політика
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На ділянці Донецької залізниці в районі села Калиново-Попасне Луганської області 25 червня було виявлено 2 міни.
На залізниці виявлені міни / Фото УНІАН
Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС у Луганській області Тетяна Погукай, 25 червня о 10.45 надійшло повідомлення від дорожнього майстра ПЧ-16 Донецької залізниці про те, що під час огляду залізничного полотна в районі села Калиново-Попасне під автодорожнім мостом, розташованим на автодорозі Артемівськ-Михайлівка, виявлено дві міни.
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Даний факт зареєстрований в ЄРДР за ч.2 ст.258 КК України.
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