Сили АТО звільнили ще одне селище на Донеччині - Тимчук
20:14, 07 липня 2014Політика
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Українські військові взяли під повний контроль Семенівку.
REUTERS
Сили АТО звільнили ще одне селище на Донеччині.
Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру воєнно-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
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"Взято під повний контроль н.п. Семенівка. Підрозділи сил АТО провели у данному населеному пункті фільтраційні заходи", - зазначив він.
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