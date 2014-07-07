Сили АТО звільнили ще одне селище на Донеччині - Тимчук

20:14, 07 липня 2014
Політика
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Українські військові взяли під повний контроль Семенівку. 

REUTERS

Сили АТО звільнили ще одне селище на Донеччині.

Про це на своїй сторінці в Facebook написав керівник Центру воєнно-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

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"Взято під повний контроль н.п. Семенівка. Підрозділи сил АТО провели у данному населеному пункті фільтраційні заходи", - зазначив він.

Допис by Dmitry Tymchuk.
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