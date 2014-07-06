Сили АТО звільнили чотири міста та відновлюють контроль над кордоном (карта)

Над будівлями міськрад піднято Державний прапор України. Українські військові взяли під контроль міські виконавчі комітети, міські відділи МВС та СБУ та районний військовий комісаріат у Краматорську, заявив на сьогоднішньому брифінгу в Києві речник Інформаційно-аналітичного центру РНБО Андрій Лисенко.

Читайте такожУ звільнених від терористів містах люди масово здають зброю - РНБОЗа його словами, наступальна тактика сил АТО призводить до значних втрат серед бандитських формувань, ускладнює напади на силові структури України та створює психологічний тиск на терористів, що призводить до збройних суперечок між ними.

Також українські штурмовики завдали кілька потужних ударів по танках і артилерійських установках терористів під містечком Ізварино. Після цього атаки російських найманців на кордоні в цьому районі припинились.