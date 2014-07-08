МЗС України закликає Росію «заспокоїтись та не шукати у світі ворогів»

Як передає кореспондент УНІАН, про це сказав заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський сьогодні на брифінгу в Києві.

«Ідеологема агресії неприховано звучить у риториці Москви», - переконаний він

«Середньовічне мракобісся про химерні «легітимні права» Росії визначати долю інших народів, про «історичні землі», на яких історія очевидно розпочинається лише з російського чобота, про «Руській мір», про вічну образу на гідність інших культур вражають – це травми глибокої меншовартості, російської меншовартості на жаль», - вважає заступник глави МЗС.Читайте такожМЗС про недопуск Чубарова до Криму: Москва продовжує традиції Сталіна

«Україна вкотре спокійно і твердо промовляє до Росії: «Заспокойтесь. Не шукайте ворогів у світі. Займіться собою. Облаштуйте нарешті понівечене і вами покалічене життя власних людей», - заявив Лубківський

«Україна готова повернутися до режиму не застосування сили на сході держави, але це можливо лише за умови двостороннього припинення вогню», - нагадав дипломат.