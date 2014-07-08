Росія продовжує технічно забезпечувати терористів на сході України – Лубківський

Як передає кореспондент УНІАН, про це заступник міністра закордонних справ Данило Лубківський заявив сьогодні на брифінгу в Києві.

«Росія продовжує технічне та матеріальне забезпечення терористів. Без посиленого та консолідованого тиску на Росію з боку ЄС, США та всього міжнародного співтовариства Кремль не припинить і не відмовиться від агресії проти України та реваншистських планів проти фактично всіх сусідніх держав», - заявив він.

Лубківський зауважив, що «активна фаза АТО продовжується через небажання терористів скласти зброю та виконати мирний план президента України».

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«Бойовики втрачають позиції, українські військові відновлюють порядок на сході, людям надають гуманітарну допомогу, рятують життя, звільняють заручників. Лише за добу наші військові знешкодили 700 вибухових пристроїв, які терористи залишили у Слов’янську», - констатував заступник міністра закордонних справ.

«Відновлюється водопостачання та енергозабезпечення. Громадяни нарешті мають можливість отримати пенсії та заробітну плату», - додав він.