У Донецьку бойовики викрали священика

Про це повідомляє Євстратій Зоря у своєму Facebook.

Служив священик в домовій церкві Покрови Богородиці в Петровському районі Донецька.

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"Раніше сепаратисти приїжджали до цього священикаі вимагали, щоб він від свого імені викликав до себе додому під приводом термінової необхідності архієпископа Донецького УПЦ КП Сергія - очевидно, з метою подальшого викрадення", - пише Зоря.