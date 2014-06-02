За збройний напад на виборчу дільницю луганського священика посадили в СІЗО
У Харкові суд обрав міру запобіжного заходу для настоятеля Святомиколаївського храму протиєрея Луганської єпархії Української православної церкви Московського патріархату Володимиру Марецькому, якого 25 травня затримали разом із терористами за збройний напад на виборчу дільницю.
Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, з посиланням на начальника відділу прокуратури області Олександра Алєксєйчука, 29 травня один з харківських судів обрав міру запобіжного заходу для Володимира Марецького у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без визначення розміру застави.
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За його відомостями, зараз священик перебуває в слідчому ізоляторі.
Його обвинувачують за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.
Як повідомляв УНІАН, 25 травня Марецького затримали на Луганщині за збройний напад на виборчу дільницю.
Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що Марецький був відпущений.