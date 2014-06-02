За збройний напад на виборчу дільницю луганського священика посадили в СІЗО

Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області, з посиланням на начальника відділу прокуратури області Олександра Алєксєйчука, 29 травня один з харківських судів обрав міру запобіжного заходу для Володимира Марецького у вигляді тримання під вартою терміном на 2 місяці без визначення розміру застави.

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За його відомостями, зараз священик перебуває в слідчому ізоляторі.

Його обвинувачують за ч. 2 ст. 258 (терористичний акт, скоєний за попередньою змовою групою осіб) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, 25 травня Марецького затримали на Луганщині за збройний напад на виборчу дільницю.

Днями у ЗМІ з'явилася інформація, що Марецький був відпущений.