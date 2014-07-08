Українську льотчицю Савченко тримають у СІЗО в Воронежі

Льотчиця Савченко, яка стала відома після оприлюднення відео ії допиту терористами, зникла близько тижня тому – про її місцезнаходження не було ніякої інформації, повідомляє ТСН.

Журналістам вдалося встановити, що наразі жінка перебуває у слідчому ізоляторі російського Воронежа. Її підозрюють у вбивстві російських журналістів. Завтра там відбудеться перше судове засідання, розповіла ТСН сестра Надії.

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Російський адвокат мужньої Савченко заявляє, що обвинувачення їй поки що не пред'явлено, та запевнив, що Надія почувається добре і умови її утримання задовільні.