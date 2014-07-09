У Слов'янську українські військові знайшли підпільний склад боєприпасів терористів
13:08, 09 липня 2014Політика
0 0
У Слов'янську українські військові знайшли підпільний склад боєприпасів терористів.
Зі Слов'янську українські військові знайшли і вивезли дві вантажівки боєприпасів терористів / Фото: Минобороны
Про це повідомляє прес-служба Міноборони на сторінці у соцмережі.
"Спецпідрозділом ЗСУ було знешкоджено схований штаб терористів у Слов'янську. Вивезено 2 "Урали" боєприпасів та озброєння. В ящиках з боєприпасами виявлені супровідні документи з маркуванням в/ч, прізвищ та посад відповідальних осіб", - йдеться у повідомленні. Читайте такожУ Міноборони заявляють про численні докази російського походження зброї бойовиків
Нагадаємо, У Слов'янську в підвалах адмінбудівель військовослужбовці знайшли великий арсенал зброї і боєприпасів терористів.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter