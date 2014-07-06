Силовики знайшли в підвалах Слов'янська три вантажівки боєприпасів і нацистську форму (фото)

Як повідомляється на сайті Міністерства оборони України, 5 липня підрозділами Збройних сил України під безпосереднім командуванням міністра оборони України генерал-полковника Валерія Гелетея та начальника Генерального штабу ЗСУ генерал-лейтенанта Віктора Муженка, в ході проведення одного з етапів спеціальної операції, у захоплених раніше сепаратистами адміністративних будівлях міста Слов’янськ було знайдено та вилучено велику кількість озброєння та боєприпасів.

Для передислокації даного арсеналу ледве вистачило трьох вантажних автомобілів.

Читайте такожСили АТО звільнили чотири міста та відновлюють контроль над кордоном (карта)Все озброєння та боєприпаси в основному зберігались у підвалах адмінбудівель. Зокрема, близько 100 ящиків боєприпасів для стрілецької зброї (калібр 5,45 та 7,62 мм), декілька ручних протитанкових гранатометів (РПГ-18), один з яких у зведеному стані. Велика кількість переносних зенітно-ракетних комплексів (ПЗРК) та нічні приціли. Різного характеру обмундирування з шевронами російських «казаків» та нацистських формувань СС. Найбільша знахідка — понад 60 протитанкових керованих ракет (ПТРК) розсипом та у ящиках, які знайдено у підвальному приміщенні міської ради міста Слов’янськ.

У повідомленні зазначається, що дві одиниці РПГ-18, один з яких був приведений у готовність до застосування, вилучені у терориста, який намагався здійснити постріл в бік мерії Слов’янська, де працювали військовослужбовці та керівництво Міноборони і Генштабу. Завдяки миттєвій реакції та професійним навичкам українських військовослужбовців терорист був ліквідований. Правоохоронні органи проводять заходи щодо встановлення особи та причетності до інших терористичних діянь.