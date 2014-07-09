У Сумській області СБУ виявила сховище з вибухівкою

Також у сховищі знайдено елементи саморобної вогнепальної зброї, протигаз, військову амуніцію та частину топографічної карти Луганської області.

Про це УНІАН повідомили у прес-групі УСБУ в Сумській області.

Згідно із повідомленням, правоохоронці встановили місцевого мешканця, причетного до цієї схованки.

«Наразі співробітники СБУ з’ясовують, з якою метою він створив сховище, в якому зберігав небезпечні предмети», – наголошує прес-група УСБУ.

Як повідомляв УНІАН, 24 червня в Сумській області співробітники управління боротьби з організованою злочинністю вилучили у двох жителів Шостки понад 30 кілограмів вибухонебезпечної речовини «гексоген». За висновком спеціалістів, такої кількості вибухівки цілком достатньо аби зруйнувати не одну багатоповерхівку.

По даному факту міліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.