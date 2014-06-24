У Сумській області міліція затримала авто з 30 кг вибухівки

Як повідомили УНІАН у СЗГ УМВС України в Сумській області, за висновком спеціалістів, такої кількості вибухівки достатньо аби зруйнувати не одну багатоповерхівку.

Згідно із повідомленням, у рамках проведення оперативних заходів під час загальнодержавної операції «Зброя-вибухівка», працівники обласного УБОЗу відпрацьовували інформацію про можливе перевезення жителями Шостки вибухонебезпечної речовини. Автомобілі, на яких пересувались підозрювані, були зупинили поблизу одного з населених пунктів Шосткинського району 20 червня.

Читайте такожНа Сумщині СБУ затримала автомобіль з партією газет сепаратистського змісту«Під час огляду багажників автомобілів правоохоронці виявили понад 30 кг порошкоподібної речовини, зовні схожої на гексоген. Вилучене направили на дослідження, а самих перевізників доставили до райвідділу», – йдеться у повідомленні.

У розмові із затриманими громадянами з’ясувалось, що один з них раніше вже був судимий, зокрема як учасник організованої злочинної групи.

«Чоловіки запевняють, що не мають ніякого відношення до знайденого в багажнику. І, як виявилось, відпираються не дарма. За висновком вибухотехнічної та хімічної експертиз, вилучене є сумішшю алюмінію та вибухонебезпечної речовини «гексоген». Спеціалісти стверджують: така речовина має сильну кумулятивну дію і за силою вибуху у сім разів перевищує всім відомий тротил. Також під час огляду автомобіля, в якому перевозили вибухову речовину, встановлена невідповідність номерного знаку кузова з реєстраційними документами – свідоцтвом про реєстрацію транспортного засобу», – розповів начальник УБОЗ УМВС області полковник міліції Володимир Гланц.

По даному факту міліція розпочала кримінальне провадження за ч. 1 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю) ККУ.