Зник головний міліціонер Лисичанська

Як повідомила УНІАН начальник прес-служби ГУМВС Тетяна Погукай, вчора, 8 липня, о 07.30 41-річний підполковник міліції вийшов з дому на службу, і зв'язок з ним обірвався. Місцезнаходження його невідоме.

Даний факт зареєстрований в Єдиному реєстрі досудових розслідувань за ст. 349 Кримінального кодексу (захоплення представника влади або працівника правоохоронного органу як заручника), передбачає покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 8 до 15 років.

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Вживаються заходи із встановлення місцезнаходження підполковника.

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу бойовики викрали понад 10 жителів Донецької та Луганської областей, а також понад 20 автомобілів громадян і підприємств регіону.