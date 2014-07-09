Бойовики за добу викрали понад 10 жителів Донбасу - РНБО

Бойовики за минулу добу викрали понад 10 жителів Донецької та Луганської областей, а також понад 20 автомобілів громадян і підприємств регіону.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.

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«На території, де продовжують орудувати терористи, фіксуються факти масових порушень прав громадян та громадського порядку», - заявив він.

«За минулу добу викрадено понад 10 громадян - жителів Донецької та Луганської областей. Вчора в Донецьку бойовики викрали директора шахти та його заступника з виробництва та вивезли у невідомому напрямку», - зазначив Лисенко.

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«У Луганській області бойовиками був затриманий і вивезений у невідомому напрямі заступник директора з безпеки хімічного казенного об’єднання імені Петровського», - сказав речник РНБО.

Крім того, за його словами, на територіях, захоплених бойовиками, тривають розбійні напади і пограбування. «За добу зафіксовано викрадення більше 20 автомобілів громадян та підприємств регіону. Бойовики продовжують руйнувати інфраструктуру», - поінформував Лисенко.