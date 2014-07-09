На Луганщині терористи обстріляли прикордонників

Як повідомили УНІАН у Відділі з питань взаємодії із ЗМІ Адміністрації Державної прикордонної служби України, ввечері 7 липня терористи здійснили мінометний обстріл місця дислокації угрупування прикордонників поблизу місцевого пункту пропуску «Юганівка».

Обстріл бандитами здійснювався з відстані близько двох кілометрів. Напад прикордонники відбили, проте під час бою 9 військовослужбовців отримали незначні осколкові поранення.

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Під час обстрілу було пошкоджено будинки мешканців Юганівки. Жертв серед цивільного населення немає.

Як повідомляв УНІАН, у Луганську бойовики з мінометів обстріляли аеропорт та житлові будинки.