У Луганську терористи з мінометів обстріляли аеропорт і житлові будинки

«У Луганській області бойовики розповсюджують серед місцевого населення брехливі листівки, в яких звинувачують Збройні сили України у бомбардуванні населених пунктів», - зазначив він.

«Разом з тим, вони продовжують обстрілювати житлові квартали для дискредитації сил АТО», - додав Лисенко.

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«Вчора з 10.00 до 12.00 бойовики обстріляли з мінометів аеродром Луганська. Під обстріл в районі кварталу Пролетаріату Донбасу потрапив і маршрутний автобус з пасажирами. Як відомо, загинуло двоє місцевих жителів і четверо поранені», - сказаввін.

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Також, зазначив Лисенко «були розбиті снарядами два приватні житлові будинки по вулиці Смирнова та 9-поверхівка, в якої міна, випущена терористами, знесла дах».

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики шість разів обстріляли позиції сил антитерористичної операції, в результаті чого троє військовослужбовців загинули та четверо отримали поранення.