Терористи захопили лікарню у Станиці Луганській, лікарів вигнали на вулицю
17:43, 09 липня 2014Політика
0 0
Терористи захопили центральну районну лікарню у Станиці Луганській та змусили медичний персонал залишити приміщення.
Терористи залишили жителів Станиці Луганської без меддопомоги / joinfo.ua
Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив речник Інформаційного центру РНБО Андрій Лисенко на брифінгу в Києві.
Читайте такожСили АТО розбили позиції бойовиків на Зміїній горі на під’їзді до селища Станиця Луганська
«Терористи захопили центральну районну лікарню у Станиці Луганській Луганської області. Медперсонал змусили покинути приміщення, через що місцеве населення залишилося без можливості отримувати необхідну медичну допомогу», - заявив він.
Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter