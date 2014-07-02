Терористи обстріляли населений пункт на Луганщині, є жертви (додано фото)
19:51, 02 липня 2014Політика
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Терористи обстріляли житлові райони селища Станиця Луганська.
REUTERS
Як повідомили УНІАН у прес-службі антитерористичної операції, при цьому бойовики заявили, що це наслідки невдалої атаки української авіації.
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Прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський офіційно заявив, що з боку українських військ сьогодні о 4.00 вівся вогонь з артилерійського озброєння в напрямі, зворотному розташуванню селища Станиця Луганська, де, за даними штабу АТО, перебувало скупчення терористів.
Авіація в цьому районі й щодо цього пункту не працювала, зазначив він.
У повідомленні прес-центру АТО на сторінці в Faсebook також йдеться про жертви серед мирного населення.
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