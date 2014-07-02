Терористи обстріляли населений пункт на Луганщині, є жертви (додано фото)

19:51, 02 липня 2014
Політика
0 0
оновлено

Терористи обстріляли житлові райони селища Станиця Луганська.

REUTERS

Як повідомили УНІАН у прес-службі антитерористичної операції, при цьому бойовики заявили, що це наслідки невдалої атаки української авіації.

Читайте такожУ Краматорську терористи обстріляли приватний сектор з «Граду» - ЗМІ

Прес-офіцер АТО Олексій Дмитрашковський офіційно заявив, що з боку українських військ сьогодні о 4.00 вівся вогонь з артилерійського озброєння в напрямі, зворотному розташуванню селища Станиця Луганська, де, за даними штабу АТО, перебувало скупчення терористів.

Авіація в цьому районі й щодо цього пункту не працювала, зазначив він.

У повідомленні прес-центру АТО на сторінці в Faсebook також йдеться про жертви серед мирного населення.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter