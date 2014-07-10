Президен прагне зберегти революційну активність суспільства в проведенні реформ

Про це заявив Президент України Петро Порошенко на зустрічі в середу з представниками громадянського суспільства, повідомляє прес-служба Глави держави.

«Не має жодного сумніву, що революція відбулася саме завдяки активності громадянського суспільства, а не ініціативам партій чи політиків», - заявив Президент.

Порошенко наголосив, що сьогодні у його команди є політична воля для проведення реформ в Україні. «Дуже добре, коли ми є небайдужими, дуже добре, коли ми спільно творимо майбутнє України», - заявив Президент.

Глава держави наголосив на важливості забезпечення публічності процесу розробки та втілення курсу реформ. «Я не маю жодного сумніву, що і досвід Європейського Союзу, і досвід США, інших країн, зокрема Грузії, Сінгапуру, Південної Кореї, країн, які зробили якісний стрибок, нами буде в повному обсязі використаний», - сказав Порошенко.