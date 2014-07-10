Терористи тримають у заручниках близько 150 українців, 42 з яких військовослужбовці

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час прес-конференції у Харкові сказала уповноважений президента України з мирного врегулювання конфлікту в Донецькій та Луганській областях, народний депутат від партії «УДАР» Ірина Геращенко.

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«За даними наших спеціальних служб, близько 150 українців сьогодні знаходяться в заручниках. Із них 42 — це представники наших збройних сил, 2 — міліції, 3 — прикордонники, інші — це цивільне населення, але це тільки ті люди, про яких ми знаємо, можливо ця цифра і більша», - сказала Геращенко.

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Вона підкреслила, що мирний план президента України Петра Порошенка вимагає «термінового, беззастережного і без шантажу звільнення всіх заручників».

Як повідомляв УНІАН, станом на 9 липня бойовики за добу викрали понад 10 жителів Донецької та Луганської областей, а також понад 20 автомобілів громадян і підприємств регіону.