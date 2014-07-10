На Луганщині терористи обстріляли два блокпости, одного військового поранено

Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.

«10.00 - 10.01 - мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Весела Гора. Втрат немає», - йдеться у повідомленні.

Також зазначається: «10.10 - 10.11 - мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Стукалова Балка. 1-го військовослужбовця поранено».

Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО загинули три військовослужбовця та 27 військовиків отримали поранення.