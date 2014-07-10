На Луганщині терористи обстріляли два блокпости, одного військового поранено
12:43, 10 липня 2014Політика
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Бойовики обстріляли 2 блокпости українських силовиків у Луганській області, один військовослужбовець поранений.
REUTERS
Про це повідомляє прес-центр АТО на своїй сторінці у Facebook.
«10.00 - 10.01 - мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Весела Гора. Втрат немає», - йдеться у повідомленні.
Також зазначається: «10.10 - 10.11 - мінометний обстріл блокпосту в районі населеного пункту Стукалова Балка. 1-го військовослужбовця поранено».
Як повідомляв УНІАН, за минулу добу у зоні АТО загинули три військовослужбовця та 27 військовиків отримали поранення.
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