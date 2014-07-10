В окупованому Криму восени почнуть забороняти громадські об'єднання - Чубаров

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу під час брифінгу щодо ситуації із дотриманням прав людини у АР Крим.

"Те, що місцева влада (Криму), як вона сама себе назвала, робить, це попереджувальні кроки до подій, які можуть бути в кримському суспільстві, і не завжди вони пов'язані з кримськими татарами.... Вони поспішають приймати місцеві закони... Я думаю, що восени ми вже будемо мати перші рішення за їхніми законами щодо припинення діяльності тих чи інших об'єднань громадян. Я не хотів би говорити, що вони почнуть з Меджлісу, але з них, як кажуть станеться, оскільки тоді вони замахнуться на міжнародні документи і, в першу чергу, на Декларацію про права корінних народів", - зазначив він.

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Як повідомляв УНІАН, 5 липня Чубарова, який повертався з виїзного засідання Меджлісу в Херсонській обл., не пропустили до Криму. У пункті пропуску "Чонгар" так званий прокурор Криму зачитала йому попередження про «екстремістську діяльність».