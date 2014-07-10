В окупованому Криму восени почнуть забороняти громадські об'єднання - Чубаров
Лідер Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров припускає, що самопроголошена владу Криму може ухвалити перші рішення щодо припинення діяльності тих чи інших об'єднань громадян восени.
Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив голова Меджлісу під час брифінгу щодо ситуації із дотриманням прав людини у АР Крим.
"Те, що місцева влада (Криму), як вона сама себе назвала, робить, це попереджувальні кроки до подій, які можуть бути в кримському суспільстві, і не завжди вони пов'язані з кримськими татарами.... Вони поспішають приймати місцеві закони... Я думаю, що восени ми вже будемо мати перші рішення за їхніми законами щодо припинення діяльності тих чи інших об'єднань громадян. Я не хотів би говорити, що вони почнуть з Меджлісу, але з них, як кажуть станеться, оскільки тоді вони замахнуться на міжнародні документи і, в першу чергу, на Декларацію про права корінних народів", - зазначив він.
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Як повідомляв УНІАН, 5 липня Чубарова, який повертався з виїзного засідання Меджлісу в Херсонській обл., не пропустили до Криму. У пункті пропуску "Чонгар" так званий прокурор Криму зачитала йому попередження про «екстремістську діяльність».