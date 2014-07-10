Білий дім: Ми хочемо, щоб Росія перестала дестабілізовувати ситуацію в Україні

Розмовляючи з журналістами в Остіні (штат Техас), де президент США Барак Обама перебуває у робочій поїздці, Ернест запевнив, що Вашингтон намагається домогтися "стійкого припинення вогню" в Україні та у зв'язку з цим "закликає Росію почати дії з метою деескалації і припинити підтримку" терористів, повідомляє ИТАР-ТАСС.

Читайте такожРосія заявляє, що українські силовики нібито обстріляли її територію

"Однак не слід забувати, що наша кінцева мета - це не просто тимчасова зупинка насильства. Ми хочемо, щоб Росія перестала дестабілізувати ситуацію в сусідній країні і дозволила народу України згуртуватися, щоб виробити власні рішення щодо майбутнього своєї країни за допомогою політичного процесу", - заявив офіційний представник Білого дому.