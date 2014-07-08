Обама і Олланд закликали Путіна натиснути на терористів на Донбасі

Як йдеться в повідомленні Єлисейського палацу президенти США і Франції Барак Обама і Франсуа Олланд закликали Володимира Путіна вплинути на терористів на Донбасі, щоб вони пішли на переговори з Києвом.

"Вони закликали президента Путіна чинити тиск на сепаратистів, щоб вони прийняли пропозицію діалогу з українською владою, а також закликали посилити контроль російсько-українського кордону», - сказано в сообщении

Президенти США і Франції відзначили важливість якнайшвидшого проведення двосторонньої зустрічі контактної групи, щоб домовитися про спільне припинення вогню.

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На їхню думку, "довгострокове розв'язання кризи в Україні може бути тільки політичним".

Обама і Олланд також звернули увагу на необхідність звільнення полонених.