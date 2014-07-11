Терористи з мінометів знову обстріляли прикордонний пункт "Должанський"

Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.

За його словами, втрат серед силовиків немає.Читайте такожВночі бойовики обстріляли 5 блокпостів сил АТО і пункт пропуску «Должанський» - експерт

Нагадаємо, терористи намагаються відновити контроль над прикордонним пунктом пропуску «Довжанський» на кордоні з Росією в Луганській області. Вчора бойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО поблизу прикордонного пункту пропуску.

Крім цього, в районі прикордонного пункту пропуску «Должанський» на фугасі підірвався бойова машина піхоти БМП-2 сил АТО, загинули 4 військовослужбовці.