Терористи з мінометів знову обстріляли прикордонний пункт "Должанський"
07:40, 11 липня 2014Політика
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Терористи з мінометів знову вели вогонь по українському прикордонному пункту "Должанський".
Терористи з мінометів знову обстріляли прикордонний пункт "Довжанський" / dpsu.gov.ua
Про це повідомив керівник Центру військово-політичних досліджень Дмитро Тимчук.
За його словами, втрат серед силовиків немає.Читайте такожВночі бойовики обстріляли 5 блокпостів сил АТО і пункт пропуску «Должанський» - експерт
Нагадаємо, терористи намагаються відновити контроль над прикордонним пунктом пропуску «Довжанський» на кордоні з Росією в Луганській області. Вчора бойовики з артилерії обстріляли позиції сил АТО поблизу прикордонного пункту пропуску.
Крім цього, в районі прикордонного пункту пропуску «Должанський» на фугасі підірвався бойова машина піхоти БМП-2 сил АТО, загинули 4 військовослужбовці.
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