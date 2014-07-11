За підтримку сепаратистів в Україні Росію треба притягнути до відповідальності - Білий дім

Про це повідомляє прес-служба Білого дому за підсумками вчорашньої телефонної розмови віце-президента США Джо Байдена з президентом України Петром Порошенком.

"Віце-президент повідомив президенту Порошенку, що у розмовах з партнерами на міжнародній арені США підкреслюють, що Росію треба притягнути до відповідальності за її постійну підтримку сепаратистів", - відзначено у заяві.

Порошенко, згідно з повідомленням, сказав Байдену, що Росія неодноразово відкидала запропоновані Києвом місце та час проведення переговорів щодо припинення бойових дій на сході України.

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З початку липня президент Франції та канцлер Німеччини вже провели дві телефонні розмови з президентом Росії Володимир Путіним, під час яких закликали його використати свій вплив для того, аби переконати проросійських сепаратистів сісти за стіл переговорів.

Як вчора повідомляв УНІАН, найближчим часом щодо ситуації на сході України може відбутися чотиристороння телефонна розмова за участю президентів України, Франції, Росії та канцлера Німеччини.